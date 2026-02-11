Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute Utilità

L’elisoccorso in Piemonte nel 2025: il ruolo strategico dell’emergenza-urgenza

DiRaimondo Bovone

Feb 11, 2026 , , , , , ,

Sono stati ben 3.269 gli interventi complessivi dell’Elisoccorso Piemonte nel 2025, con l’impiego di 68 infermieri e 60 medici anestesisti-rianimatori e dell’emergenza-urgenza, affiancati dal personale tecnico di elisoccorso, dalle Unità Cinofile da Valanga e dal personale aeronautico.

Questi sono i numeri di un servizio che negli anni continua a crescere, così come sottolinea Andrea Mina, da pochi giorni confermato direttore del Servizio Regionale di Elisoccorso del Piemonte, afferente ad Azienda Zero, e direttore della centrale operativa 118 di Alessandria: «Un lavoro di squadra che ogni giorno integra competenze sanitarie, tecniche e operative ad altissimo livello. Nel 2025 il servizio di Elisoccorso ha confermato il proprio ruolo strategico nel sistema dell’emergenza-urgenza, garantendo interventi rapidi e altamente specializzati su tutto il territorio regionale, comprese le aree montane e più difficilmente raggiungibili».

Dal punto di vista clinico il 43% degli interventi ha riguardato codici rossi e il 45% codici gialli. Le patologie trattate sono state soprattutto di tipo traumatico (60%), seguite da quelle cardiocircolatorie (11%) e neurologiche (10%), confermando il ruolo dell’elisoccorso come risorsa fondamentale nelle reti tempo-dipendenti. Le basi di Torino, Cuneo, Borgosesia (VC) e Alessandria hanno garantito una copertura capillare del territorio, con 2.800 ore di volo complessive.
Non è mancata la collaborazione interregionale: sono state 65 le missioni fuori Regione effettuate dagli elicotteri piemontesi, prevalentemente in Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, e 73 gli interventi sul territorio piemontese svolti da elicotteri provenienti da altre Regioni.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Mostre

Valenza: dal Ministero della Cultura in arrivo 1.190.000 euro per il Museo dell’Arte Orafa

Feb 11, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società Cucina

Il Carnevale nelle scuole di Borghetto e Rivalta con il menù speciale di Dussmann

Feb 11, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Alessandria smistamento: prevista la nomina di un commissario per il polo logistico

Feb 11, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute Utilità

L’elisoccorso in Piemonte nel 2025: il ruolo strategico dell’emergenza-urgenza

Feb 11, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Esteri

Canada, strage in un liceo: una donna spara e poi si uccide, 10 morti

Feb 11, 2026
Attualità Cronaca Science & Technology Video

WhatsApp: la nuova truffa informatica si chiama “Ghost Pairing”

Feb 11, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Mostre

Valenza: dal Ministero della Cultura in arrivo 1.190.000 euro per il Museo dell’Arte Orafa

Feb 11, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x