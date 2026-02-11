Attualità Cronaca Video

Messina: ciclista contromano sull’autostrada A18, la bici elettrica era rubata

Feb 11, 2026
MESSINA (ITALPRESS) – Un 23enne è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre percorreva in bicicletta elettrica l’autostrada A18 Messina-Catania, contromano e in corsia di sorpasso, nei pressi dei caselli di Giardini Naxos. Dopo avere bloccato il traffico, gli agenti lo hanno rintracciato in un’area di servizio. In stato confusionale, è stato affidato al 118 e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. La bici, risultata rubata, è stata restituita al proprietario.
(Fonte video: Polizia di Stato)

