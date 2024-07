Diabete, Buzzetti: “Superare disparità regionali nello screening”

ROMA (ITALPRESS) – “Il soggetto con diabete di tipo 1 non ha produzione sufficiente di insulina, indispensabile per il controllo della glicemia. I soggetti con questa patologia, quindi, hanno necessità di somministrarla dall’esterno. Il principale obiettivo è quello di prevenire la chetoacidosi, soprattutto nei pazienti più giovani. Lo screening è uno strumento utile a prevenire questo problema”. Lo ha detto Raffaella Buzzetti, Presidente eletto della Società italiana diabetologia, intervenuta a The Watcher Talk Salute, il format di The Watcher Post. “Siamo pronti a qualsiasi novità – ha aggiunto – possiamo contribuire a rendere lo screening più omogeneo possibile a livello nazionale, perché al momento c’è un’evidente disparità regionale, come anche nella distribuzione dei device utili a valutare in continuo la glicemia. Alcune regioni lo danno altre no. Questa disparità deve essere superata. Per potenziare lo screening servirebbe un coordinamento nazionale”, ha concluso.

mgg/gtr

(Fonte video: Utopia Studios)

