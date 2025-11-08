Attualità Salute Video

La ministra Bernini: “300 milioni per un approccio multiplo contro le dipendenze”

Di

Nov 8, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo messo 300 milioni di euro sia sul benessere psicologico, che è il primo campanello d’allarme per riconoscimento delle dipendenze, sia sul contrasto delle stesse. L’approccio é multiplo. Si comincia dalle università, sia cercando di dare una mano a studenti e studentesse, aprendo sportelli per benessere psicologico, sia formando persone che sappiano supportare chi subisce gli effetti delle dipendenze”. Lo ha detto il ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini a margine della Conferenza Nazionale sulle Dipendenze all’auditorium della Tecnica di Roma. “É un allarme importante per il paese, é una generazione che ha bisogno di essere supportata e ognuno di noi lo sta facendo. Il problema non si affronta con un’unica soluzione, va preso sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce e del supporto successivo. Condanniamo la dipendenza, ma curiamo, assistiamo e supportiamo chi ne subisce gli effetti drammatici”,
c/trl/mca3

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Napoli: 1 arresto e 9 kg di droga sequestrati

Nov 8, 2025
Attualità Sport

Milano-Cortina, il ministro Abodi: “Sereni sulla natura privatistica della Fondazione”

Nov 8, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni all’incontro con Abu Mazen, dare rapida attuazione al piano Trump

Nov 7, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Napoli: 1 arresto e 9 kg di droga sequestrati

Nov 8, 2025
Attualità Sport

Milano-Cortina, il ministro Abodi: “Sereni sulla natura privatistica della Fondazione”

Nov 8, 2025
Attualità Salute Video

La ministra Bernini: “300 milioni per un approccio multiplo contro le dipendenze”

Nov 8, 2025
TOP NEWS

Meloni “Con la destra al Governo le patrimoniali non vedranno mai la luce”

Nov 8, 2025