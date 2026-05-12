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Siracusa: 67enne arrestato, aveva 100 panetti di hashish in auto

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Mag 12, 2026
AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Viaggiava con 100 panetti di droga nascosti sotto il sedile. Gli agenti hanno intercettato, nella periferia di Augusta, un’autovettura che procedeva con un’andatura spedita. Dopo aver seguito l’auto fino all’imbocco dell’autostrada Siracusa-Catania, hanno deciso di bloccarla. Insospettiti dal comportamento del conducente, hanno controllato anche il veicolo trovando 100 panetti di hashish, per un peso complessivo di 10 kg, 2 telefonini cellulari e una mazza in ferro.
col3/mca1(Fonte video: Polizia di Stato)

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