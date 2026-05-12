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Iran, Tajani: “La Cina può svolgere un ruolo fondamentale per raggiungere l’accordo”

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Mag 12, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Due settimane fa ho chiesto ai cinesi di svolgere un ruolo positivo per il cessate il fuoco e per proteggere il Paesi del Golfo. La posizione cinese non è uguale alla nostra a proposito dell’Iran, però credo che la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l’Iran a raggiungere un accordo. Tutti dovrebbero essere stanchi della guerra, ma c’è una linea rossa invalicabile, che è l’arma atomica iraniana. Una volta per tutte, l’Iran deve accettare di non costruire l’arma atomica”. Lo dice in una intervista a “Il Messaggero” il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani su cosa di aspetta, per la guerra in Iran, dal summit di Trump in Cina.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

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