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Trump: “Il cessate il fuoco in Iran è un malato terminale in terapia intensiva”

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Mag 12, 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Dopo aver letto la lettera-spazzatura che mi hanno mandato (gli iraniani, ndr), direi che in questo momento il cessate il fuoco è una sorta di malato terminale in terapia intensiva, è molto debole. Diciamo che il cessate il fuoco è come una persona che si trova in terapia intensiva e arriva il medico e ti dice il tuo caro ha un uno per cento di vita, questo è il cessate il fuoco in questo momento”. Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.
(ITALPRESS).

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