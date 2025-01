Ospedale di Alessandria: ambulatorio ortopedico dalle 8 alle 13 per tutti i sabati di gennaio

Nuovo servizio per i cittadini attivo (orario 8-13) da domani, sabato 4, e per tutti i sabati del mese di gennaio 2025 presso il Poliambulatorio Santa Caterina, nel Presidio Civile “Santi Antonio e Biagio” in via Venezia 16, dove sarà predisposto un ambulatorio dedicato alle prime visite ortopediche.

Per prenotare la visita è necessario contattare il Centro Unico di Prenotazione (CUP) telefonando al numero verde 800.000.500, attivo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 8 alle ore 20, escluse le festività.

Il servizio sarà attivato grazie alla SC Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, diretta dal dottor Danilo Chirillo, e mira a migliorare l’accesso alle prestazioni specialistiche, offrendo un supporto concreto alle esigenze dei pazienti.

Navigazione articoli