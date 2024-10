L’Associazione BIOS dona 20 tavoli servitori e un computer al reparto di Oncologia

Anche quest’anno l’Associazione BIOS–donne operate al seno sostiene l’Ospedale di Alessandria con alcune donazioni, frutto delle raccolte fondi realizzate durante l’anno. In particolare all’Oncologia, diretta da Maura Rossi, sono stati consegnati 20 tavoli servitori, 1 per ogni letto, e 1 computer, utile a medici e infermieri per poter avere in tempo reale i risultati degli esami di ciascun paziente e poter consultare in maniera rapida la loro storia.

Così Marta Martini, presidente dell’Associazione: “La BIOS è nata nel 1996 con lo scopo di dare assistenza morale, psicologica e pratica alle donne operate al seno e ai loro familiari. L’obiettivo è diffondere l’importanza della prevenzione, soprattutto nel tumore al seno”.