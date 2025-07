Ospedale di Alessandria: la ‘Camminata Nordica’ migliora la qualità della vita

L’attività fisica come vera e propria ‘terapia non farmacologica’. È questo il focus dei risultati dello studio pilota sul Nordic Walking (camminata nordica) condotto all’interno dal Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie DAIRI (CeRProS) diretto dalla dott.ssa Tatiana Bolgeo, all’interno dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria, su un gruppo di pazienti con Malattia Renale Cronica (CKD), in emodialitisi, dialisi peritoneale trapiantati di rene.

Il progetto ha coinvolto 15 pazienti, con programma in 22 sessioni di Nordic Walking in 2 mesi e mezzo. I risultati hanno mostrato miglioramenti significativi su vari parametri clinici: la pressione arteriosa sistolica si è ridotta in media di 7 mmHg, valore rilevante per la gestione del rischio cardiovascolare. È stato osservato un aumento significativo della saturazione di ossigeno (SpO₂), indice di una migliore efficienza respiratoria e cardiovascolare, e un incremento medio del 12% del colesterolo buono (HDL). Dal punto di vista della composizione corporea, i partecipanti hanno evidenziato un aumento della massa magra e una riduzione della massa grassa, segno di un miglioramento del tono muscolare e del bilancio corporeo. Anche la qualità della vita, misurata con lo strumento EQ-5D-3L, è migliorata sensibilmente, con un aumento medio di oltre 11 punti.

Il Nordic Walking si dimostra un intervento accessibile, sicuro e capace di apportare benefici tangibili alla salute cardiovascolare, alla composizione corporea e al benessere percepito.

