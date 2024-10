Chirurgia Pediatrica dell’Infantile: in arrivo 2 laser grazie al Porsche Grup Nord-Ovest 

Una domenica speciale, il 20 ottobre, con l’8° e ultimo evento benefico del 2024 del Porsche Grup Nord–Ovest. A partecipare circa 40 Porsche moderne e d’epoca, arrivate da tutto il nord Italia, per contribuire a una buona causa: acquistare 2 strumenti laser per la Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infantile di Alessandria, diretta da Alessio Pini Prato, a capo anche dell’Unità di ricerca “Centro Bosio” del DAIRI – Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione.

I RINGRAZIAMENTI – Così il presidente Sergio Basile: “Quest’anno ci ha visti in piazza per 8 mesi, da marzo a fine ottobre, in tutto il nord Italia. Ringrazio tutti i soci, le aziende e i partner sostenitori, nonché tutte le città e amministrazioni che ci hanno sempre accolto nelle loro piazze. Grazie all’impegno di tutti siamo quasi arrivati a raggiungere l’obiettivo prefissato”.

Così il dr. Pini-Prato: “Grazie davvero di cuore al Porsche Grup Nord-Ovest e a tutti coloro che hanno aderito agli eventi di questi mesi per aver dimostrato una costante sensibilità e attenzione verso la nostra struttura e i bisogni dei nostri piccoli pazienti”.