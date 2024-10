Frana del Frejus: sopralluogo dell’assessore Bussalino in Francia

L’assessore alla Logistica e Infrastrutture strategiche della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, ha incontrato oggi a Modane, in Francia, le autorità e i tecnici del dipartimento della Savoia per osservare da vicino lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla frana che, nell’agosto 2023, ha interrotto la linea ferroviaria del Frejus. Questo evento ha avuto un impatto significativo sia sul turismo tra Italia e Francia sia sul trasporto merci, compromettendo le attività economiche delle zone di confine, soprattutto in vista della prossima stagione invernale.

La Regione Piemonte, in collaborazione con il Governo, è in dialogo con le autorità francesi per individuare una soluzione condivisa che permetta di ripristinare rapidamente la mobilità ferroviaria, cercando di ridurre al minimo i disagi per il territorio e le sue attività economiche. I lavori dovrebbero terminare a marzo 2025.



Così l’assessore Bussalino: “L’incontro di oggi dimostra l’attenzione della Regione verso questo tema cruciale per il territorio. Informerò il viceministro Rixi e organizzeremo un incontro per fare il punto sulla situazione del Frejus e su tutte le infrastrutture strategiche del Piemonte”.