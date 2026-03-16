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Trump: “Chiesto a 7 Paesi di intervenire a Hormuz”

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Mar 16, 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Chiedo con insistenza di intervenire e proteggere il proprio territorio, perché è il loro territorio, è da lì che traggono la loro energia e dovrebbero aiutarci a proteggerlo”.
Così il presidente Usa, Donald Trump, che è tornato nuovamente a chiedere con insistenza supporto per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, una via strategica per il trasporto del petrolio, ritenendo che il futuro sarebbe molto negativo per la Nato, in caso di rifiuto di assistenza da parte dei suoi alleati. Trump ha parlato di “un’impresa di modesta entità perché le capacità missilistiche e dei droni iraniani sono state decimate”. Il presidente Usa ha affermato di avere contattato circa 7 Paesi, ma che era troppo presto per dire chi si sarebbe fatto avanti.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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