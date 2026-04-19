ACLI: il diritto di studiare per chi lavora come baby-sitter

Lavorare come baby-sitter è molto comune tra i giovani universitari, ma spesso questo lavoro non si svolge con un regolare contratto di lavoro, ovvero con una retribuzione garantita dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale) e il versamento dei contributi INPS.

Il CCNL inquadra i baby-sitter nel livello B Super perché, oltre alla cura, sorveglianza e intrattenimento dei bambini/e, ci si potrebbe occupare anche della preparazione dei pasti e della pulizia della casa in cui si lavora. Se il minore, che si assiste, ha meno di 6 anni si ha diritto a un’indennità aggiuntiva alla retribuzione minima.

Il CCNL tutela anche il diritto allo studio: la baby-sitter ha diritto alla retribuzione per le ore di permesso richieste per sostenere gli esami universitari.

Inoltre il datore di lavoro deve favorire la formazione concedendo, compatibilmente con le esigenze familiari, ore di permesso per frequentare le lezioni o preparare gli esami. Queste ore non sono retribuite, ma possono essere recuperate in seguito.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04