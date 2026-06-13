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Investimenti, Matta (Optimum) “Germania e Usa nostre piattaforme di riferimento”

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Giu 13, 2026


RAPALLO (ITALPRESS) – “Optimum è una società di gestione regolamentata in Lussemburgo. La nostra missione è quella di un’allocazione molto mirata delle risorse, che sono sempre scarse per definizione, a portafogli che hanno in realtà necessità quasi illimitate. Facciamo investimenti per investitori istituzionali su due piattaforme principali: una è la Germania, dove seguiamo principalmente il residenziale, e l’altra sono gli Stati Uniti”. Così Alberto Matta, fondatore e presidente di Optimum Asset Management, intervenendo all’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, l’appuntamento internazionale promosso a Rapallo da Optimum Asset Management, società di gestione del risparmio attiva in Europa e Stati Uniti.

f53/fsc/mca3

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