IN EVIDENZA

Antoci “Il Mediterraneo è mare di pace e sviluppo, la Sicilia è centrale”

Di

Giu 13, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “L’assemblea del Mediterraneo e la commissione politica di cui sono presidente si occupa delle emergenze, soprattutto di sicurezza e di pace tra le due sponde del Mediterraneo”. Queste le parole di Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione politica dell’Assemblea del Mediterraneo, la quale oggi ha tenuto un incontro con le 42 delegazioni politiche dei paesi dell’area presso la Sala d’Ercole di Palazzo dei Normanni, a Palermo. “In qualità di primo presidente italiano ho derogato la riunione della commissione per la mia Italia e per la mia Sicilia. Nell’incontro di oggi discuteremo della raccomandazione che uscirà poi in via ufficiale nella riunione finale del 5 luglio al Cairo. Bisogna vedere il Mediterraneo come un mare che unisca – sottolinea Antoci – , che dia speranza e non morte, pensiamo dunque che da questi incontri possa partire un’azione di sviluppo in cui la Sicilia costituisca il centro del Mediterraneo. Si tratta di un’opportunità per comprendere i momenti di condivisione e sviluppo che possono nascere da questi incontri”.

xi6/col4/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Bagnai “All’Optimum Investors Summit relazioni di grande interesse”

Giu 13, 2026
IN EVIDENZA

Il Circolo Tennis di Palermo compie 100 anni, Lazzaro “Giornata storica”

Giu 13, 2026
IN EVIDENZA

Rixi “L’Italia deve avere più coraggio e investire nei mercati emergenti”

Giu 13, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Antoci “Il Mediterraneo è mare di pace e sviluppo, la Sicilia è centrale”

Giu 13, 2026
IN EVIDENZA

Bagnai “All’Optimum Investors Summit relazioni di grande interesse”

Giu 13, 2026
TOP NEWS

“Premio Margutta”, la 25^ edizione dedicata al mecenate Emmanuele Emanuele

Giu 13, 2026
TOP NEWS

Pichetto “Tempi del nucleare in Italia? Dico 2033-2034”

Giu 13, 2026