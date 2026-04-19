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Multe: nel 2025 ad Alessandria sono stati incassati quasi 4 milioni di euro

DiRaimondo Bovone

Apr 19, 2026 , , , , ,

Alessandria, nel 2025, ha incassato quasi 4 milioni di euro in multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della Strada; il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope.

Guardando alla graduatoria regionale dei comuni capoluogo di provincia, al primo posto si posiziona Torino (56 milioni di euro), seguito da Alessandria (quasi 4 milioni), Asti (3,3 milioni), Novara (3 milioni), Cuneo (quasi 2 milioni di euro), Vercelli (1,8 milioni), Biella (1,2 milioni) e Verbania (1,1 milioni). Complessivamente, nel 2025, i comuni capoluogo piemontesi analizzati hanno incassato quasi 72,3 milioni di euro. L’importo, in calo del 6% rispetto al 2024, risulta però superiore dell’8% se confrontato con quello del 2022, quando la cifra non superava i 67 milioni di euro.

Se invece si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al 1° posto c’è sempre Torino con 66 euro a testa, poi Asti (45) e Alessandria (43). 
Guardando ai comuni con meno di 2.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Strevi (AL), che a fronte di 1.956 abitanti incassa quasi 1,6 milioni di euro; seguono Cannero Riviera (VB), 916 abitanti e più di 242.000 euro incassati, e Castel Rocchero (AT), 353 abitanti e quasi 114.000 euro di proventi.
Cattive notizie sul fronte dell’RC Auto: secondo l’osservatorio di Facile.it, in un anno i premi medi in Piemonte sono aumentati.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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