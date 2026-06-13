IN EVIDENZA

Bagnai “All’Optimum Investors Summit relazioni di grande interesse”

Di

Giu 13, 2026


RAPALLO (ITALPRESS) – “Abbiamo assistito a delle relazioni di estremo interesse sulle strategie di investimento di questo fondo, e nella nostra indagine conoscitiva sulle strategie di investimento degli enti previdenziali abbiamo imparato ad apprezzare il ruolo che poi i gestori, gli asset manager, svolgono e che è determinante”. Lo ha detto Alberto Bagnai, presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sugli enti gestori all’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, l’appuntamento internazionale promosso a Rapallo da Optimum Asset Management, società di gestione del risparmio attiva in Europa e Stati Uniti.

f53/fsc/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Antoci “Il Mediterraneo è mare di pace e sviluppo, la Sicilia è centrale”

Giu 13, 2026
IN EVIDENZA

Il Circolo Tennis di Palermo compie 100 anni, Lazzaro “Giornata storica”

Giu 13, 2026
IN EVIDENZA

Rixi “L’Italia deve avere più coraggio e investire nei mercati emergenti”

Giu 13, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Antoci “Il Mediterraneo è mare di pace e sviluppo, la Sicilia è centrale”

Giu 13, 2026
IN EVIDENZA

Bagnai “All’Optimum Investors Summit relazioni di grande interesse”

Giu 13, 2026
TOP NEWS

“Premio Margutta”, la 25^ edizione dedicata al mecenate Emmanuele Emanuele

Giu 13, 2026
TOP NEWS

Pichetto “Tempi del nucleare in Italia? Dico 2033-2034”

Giu 13, 2026