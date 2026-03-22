ACLI: cosa serve per entrare e soggiornare in Italia?

Cosa bisogna fare in caso di ingresso del familiare straniero per un breve soggiorno (massimo 90 giorni) o per un soggiorno di lunga durata?

SOGGIORNI BREVI: per molti cittadini di Paesi non UE è necessario un visto Schengen di tipo C. Chi proviene da Stati esentati dall’obbligo o dispone di un passaporto biometrico, può entrare senza visto.

SOGGIORNI LUNGHI: si ha il visto nazionale per motivi familiari, destinato ai cittadini stranieri che intendono raggiungere in Italia per lunghi periodi i propri familiari cittadini italiani o dell’UE già residenti in Italia. Possono presentare richiesta: coniuge; partner che abbia contratto con il cittadino dell’UE un’unione registrata; discendenti diretti sotto i 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner. È un visto D per motivi familiari valido 365gg.

La domanda va presentata al Consolato Italiano nel Paese d’origine o di stabilire residenza.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04