ACLI: la riforma della disabilità, la modifica del linguaggio e le agevolazioni del 2026

La Guida alle agevolazioni fiscali persone con disabilità, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate dicembre 2025, è stato il primo documento fiscale a recepire la nuova terminologia non discriminatoria introdotta dalla Riforma Disabilità (DL 62/2024): la definizione di persona con disabilità (non più il disabile), la distinzione tra sostegno lieve, medio, elevato e molto elevato.

Nella Guida febbraio 2026 viene confermato che le agevolazioni fiscali non cambiano. I requisiti restano legati alle vecchie norme.

Nel 2026 la Riforma sta già producendo effetti concreti: i verbali INPS parlano di “necessità di sostegno” e adottano il nuovo lessico. Ma le agevolazioni fiscali rimangono alle precedenti categorie giuridiche che rimandano alla gravità della Legge 104/1992 o a “grave limitazione della capacità di deambulazione”.

Il cambiamento parte dalle parole e il linguaggio istituzionale lo sta già recependo. È un passaggio formale, ma non marginale: la Riforma non è solo un insieme di procedure, ma un’evoluzione culturale.

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