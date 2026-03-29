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ACLI: la riforma della disabilità, la modifica del linguaggio e le agevolazioni del 2026

DiRaimondo Bovone

Mar 29, 2026 , , , ,

La Guida alle agevolazioni fiscali persone con disabilità, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate dicembre 2025, è stato il primo documento fiscale a recepire la nuova terminologia non discriminatoria introdotta dalla Riforma Disabilità (DL 62/2024): la definizione di persona con disabilità (non più il disabile), la distinzione tra sostegno lieve, medio, elevato e molto elevato.
Nella Guida febbraio 2026 viene confermato che le agevolazioni fiscali non cambiano. I requisiti restano legati alle vecchie norme.
Nel 2026 la Riforma sta già producendo effetti concreti: i verbali INPS parlano di “necessità di sostegno” e adottano il nuovo lessico. Ma le agevolazioni fiscali rimangono alle precedenti categorie giuridiche che rimandano alla gravità della Legge 104/1992 o a “grave limitazione della capacità di deambulazione”.
Il cambiamento parte dalle parole e il linguaggio istituzionale lo sta già recependo. È un passaggio formale, ma non marginale: la Riforma non è solo un insieme di procedure, ma un’evoluzione culturale.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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