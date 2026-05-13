Attualità Salute & Scienza Video

Emissioni e consumo d’acqua, il peso della carne

Di

Mag 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – L’impatto ambientale degli alimenti che portiamo ogni giorno in tavola resta spesso poco considerato, ma i dati evidenziano un quadro significativo, in particolare per quanto riguarda la produzione di carne. Secondo diverse analisi, questo settore comporta livelli elevati di emissioni di CO₂ e un consumo importante di risorse naturali, in particolare acqua. Accanto alle implicazioni ambientali, emergono anche criticità sul piano sanitario: gli allevamenti intensivi, infatti, possono favorire la diffusione di zoonosi, con possibili conseguenze per la salute pubblica. Un quadro che pone interrogativi sulla sostenibilità dell’attuale sistema alimentare e sulla necessità di individuare modelli produttivi e di consumo più equilibrati. Ad approfondire il tema, Claudio Pomo di Rete Italiana Proteine Alternative, ospite della rubrica ‘Sulla Via della Natura’ di TeleAmbiente.
mgg/gtr/col

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Palermo: blitz interforze al quartiere Zen, arresti e denunce

Mag 13, 2026
Attualità Costume & Società Cucina Video

Cucina: la pizza Margherita regina dei menù italiani nel mondo

Mag 13, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Crosetto: “Nessuna missione a Hormuz senza una vera tregua”

Mag 13, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Palermo: blitz interforze al quartiere Zen, arresti e denunce

Mag 13, 2026
Attualità Costume & Società Cucina Video

Cucina: la pizza Margherita regina dei menù italiani nel mondo

Mag 13, 2026
Attualità Salute & Scienza Video

Emissioni e consumo d’acqua, il peso della carne

Mag 13, 2026
TOP NEWS

Webuild, oltre 36 mila visitatori per la mostra “Evolutio” a Milano

Mag 13, 2026