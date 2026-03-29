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Poste Italiane: ecco il nuovo francobollo per i 100 anni dell’INPGI

DiRaimondo Bovone

Mar 29, 2026 , , ,
Dal 25 marzo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette un francobollo appartenente alla serie tematica “i valori sociali” dedicato ai 100 anni dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€.

Tiratura: 200.025 esemplari – Foglio: 45 esemplariIl francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.
Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
La vignetta riproduce in primo piano il logo rivisitato per i 100 anni dell’istituto Nazionale di previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), ente che gestisce dal 1926 la previdenza dei giornalisti, occupandosi oggi di raccogliere i contributi previdenziali obbligatori, di erogare le pensioni e le prestazioni in materia di assistenza e welfare specifiche per la categoria dei giornalisti liberi professionisti.

Completano il francobollo la legenda “ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI” “GIOVANNI AMENDOLA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale Camera dei Deputati.
È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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