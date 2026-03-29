Referendum: i verbali elettorali consultabili in Comune fino all’8 aprile

Il Comune di Alessandria informa la cittadinanza che sono stati depositati i verbali degli Uffici Elettorali di sezione relativi al referendum costituzionale confermativo svoltosi nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

La documentazione è disponibile, per quindici giorni dallo scorso 25 marzo (quindi fino all’8 aprile), presso la Segreteria comunale ed è materialmente consultabile nei locali dell’Ufficio Elettorale negli orari di apertura degli uffici. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a esercitare il proprio diritto di accesso agli atti, quale forma di partecipazione e garanzia di trasparenza dell’attività amministrativa.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria