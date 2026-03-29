Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Referendum: i verbali elettorali consultabili in Comune fino all’8 aprile

DiRaimondo Bovone

Mar 29, 2026 , , , , ,

Il Comune di Alessandria informa la cittadinanza che sono stati depositati i verbali degli Uffici Elettorali di sezione relativi al referendum costituzionale confermativo svoltosi nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

La documentazione è disponibile, per quindici giorni dallo scorso 25 marzo (quindi fino all’8 aprile), presso la Segreteria comunale ed è materialmente consultabile nei locali dell’Ufficio Elettorale negli orari di apertura degli uffici. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a esercitare il proprio diritto di accesso agli atti, quale forma di partecipazione e garanzia di trasparenza dell’attività amministrativa.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: la riforma della disabilità, la modifica del linguaggio e le agevolazioni del 2026

Mar 29, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: ecco il nuovo francobollo per i 100 anni dell’INPGI

Mar 29, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 29 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 28, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Referendum: i verbali elettorali consultabili in Comune fino all’8 aprile

Mar 29, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: la riforma della disabilità, la modifica del linguaggio e le agevolazioni del 2026

Mar 29, 2026 Raimondo Bovone
Motori Video

Formula Uno: Kimi Antonelli vince Giappone e diventa leader del Mondiale

Mar 29, 2026
Sport

Basket NBA: 8^ vittoria di fila degli Spurs, i Bucks fuori dalla post-season

Mar 29, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x