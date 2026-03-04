Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Musumeci: “Serve un rapporto nuovo con il mare”

Di

Mar 4, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia, per la maggioranza degli italiani, è ancora una nazione terragna, nonostante gli 8.000 km di costa, con il mare dobbiamo avere un rapporto nuovo e diverso: il mare chiede poco, dona tanto e offre opportunità di lavoro, di crescita, di sviluppo”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, a margine della proclamazione di capitale del mare del 2026. “La capitale del mare, complimenti e congratulazioni a Ravenna, è una gara che può stimolare progetti, creatività, sfide, e credo che alla fine a vincere sia l’Italia”.xc3/tvi/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 4/3/2026

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Lupa si tuffa in acqua, le immagini del salvataggio dei Vigili del Fuoco

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Terremoto nel Catanese, nessun ferito ma tanti crolli a Ragalna

Mar 4, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

San Raffaele Milano e Smart Clinic Roma per prevenzione del tumore colon-retto

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 4/3/2026

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Lupa si tuffa in acqua, le immagini del salvataggio dei Vigili del Fuoco

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Terremoto nel Catanese, nessun ferito ma tanti crolli a Ragalna

Mar 4, 2026