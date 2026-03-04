Leonardo, il ceo Cingolani: “Stretto accordo con Regno Unito, partner fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei ringraziare il governo del Regno Unito per aver chiuso la gara d’appalto per il nuovo medium helicopter, effettuando l’ordine per 23 modelli Nmh basati sulla piattaforma dell’Aw149. Questa è un’iniziativa molto importante per Leonardo. Verrà rilanciato l’impianto di Yeovil, uno dei più importanti della nostra azienda, non solo per la piattaforma del 149, uno delle migliori al mondo, ma anche perché collegheremo questa iniziativa alla nuova attività R&D basata sullo sviluppo degli elicotteri senza pilota, creando un centro di eccellenza, per rilanciare non solo la produzione, ma anche R&D e l’innovazione”. Lo afferma in un videomessaggio, il Ceo di Leonardo, Roberto Cingolani. fsc/gsl (Fonte video: Leonardo)

