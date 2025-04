ACLI: come valutare il danno da infortunio sul lavoro?

La prevenzione è lo strumento principale su cui investire per evitare rischi e incidenti sul lavoro. Quando un infortunio accade, è importante che i lavoratori ricevano la massima protezione che consiste in una serie di prestazioni (sanitarie, protesiche, riabilitative, reinserimento lavorativo etc.), ma anche nel giusto indennizzo economico.

La storia di Enrico ne è un esempio: a dicembre 2022, mentre stava lavorando, la parte sinistra del suo corpo rimane incastrata in un macchinario. Oltre allo schiacciamento, subisce anche delle ustioni al braccio e alla gamba. A chiusura dell’infortunio, l’INAIL riconosce un danno dell’11% corrispondente a un indennizzo di circa 13.500 euro.

È importante una valutazione medico-legale per capire se la percentuale riconosciuta (in base alle tabelle stabilita per Legge) sia corretta o meno. Dopo la valutazione Enrico ha ottenuto il 13% e l’INAIL ha provveduto a mettergli in pagamento la differenza, pari a circa 5.500 euro.

