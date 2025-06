Anziani: nuove prospettive di cura con la medicina multi-dimensionale

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia è un Paese che invecchia sempre di più. Gli over 65 sono 15 milioni, e molti anziani vivono in aree difficili da raggiungere sia in auto che con i mezzi pubblici. Una serie di circostanze che rende complicato per i medici di famiglia prendersi cura proprio di chi ne avrebbe più bisogno. Questa difficoltà sopraggiunge proprio in una fase in cui la Medicina Generale sta attraversando profonde trasformazioni. Questo tema è emerso in diverse sessioni dei recenti Congressi regionali della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, che si sono svolti in Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, Veneto e Sicilia.

