Coldiretti punta sui giovani: natura, territorio, cibo sano, sostenibilità

Le nuove generazioni, i consumatori di domani, rappresentano oggi sempre di più la coscienza di un mondo consapevole dell’importanza della natura. Attraverso il loro entusiasmo, dimostrano di essere il futuro della Terra e l’esempio per gli adulti. E’ stato questo il filo conduttore dell’iniziativa organizzata a Casale Monferrato, tra Piazza Castello e il percorso Lungo Po, dedicata alla Sostenibilità, anticipando la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

L’evento è stato anche l’occasione per festeggiare la fine dell’anno scolastico e una nuova tappa della “Rivoluzione Verde” che vede Coldiretti Alessandria partner del Gruppo Amag con il progetto di Educazione alla Campagna Amica per portare all’attenzione di alunni e insegnanti l’importanza di promuovere, assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, un modello di sviluppo dove ambiente, territorio e agricoltura lavorano e producono per rispondere al meglio ai principi di economia circolare, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando energia e materiali.

E così il ‘Mercato Pavia’ di Piazza Castello e le aree verdi lungo il Po sono diventati grandi aule all’aria aperta, dove centinaia di alunni di asili, elementari e medie hanno popolato gli spazi, dando vita ad un grande laboratorio ‘green’.

LE PAROLE – Così il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco: “Ognuno di noi può far qualcosa per costruire un futuro più verde. Vedere centinaia di bambini a contatto con la natura, a cimentarsi in giochi e momenti di animazione, è stato importante e costruttivo”.

Questo il commento del direttore Roberto Bianco: “La sostenibilità passa attraverso le persone, le cui azioni hanno un impatto economico, sociale e ambientale. Da anni, come Coldiretti, sosteniamo il concetto di ‘locale’ come valorizzazione del territorio e, dunque, delle persone, della cultura, dell’ambiente e dei prodotti agricoli della zona”.

Il progetto di “Educazione alla Campagna Amica”, di Donne Coldiretti, coinvolge sul territorio provinciale migliaia di alunni di elementari e medie per formare consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti, valorizzando la dieta mediterranea e contrastando il consumo del cibo spazzatura. Basta una piccola azione di ciascuno per realizzare una “rivoluzione verde”. Firma per dire #nofakeinitaly.