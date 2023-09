Il progetto, presentato da Solvay Specialty Polymers Italy per lo stabilimento di Spinetta Marengo, ha come obiettivo lo sviluppo di Aquivion®, un’innovativa tecnologia di produzione di materiali per membrane polimeriche che si integra in una filiera produttiva dell’idrogeno verde sostenibile, rinnovabile e carbon free.

L’accordo prevede un investimento complessivo di 12.370.000 euro per il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione 2.791.350 euro di finanziamenti nella forma di contributo alla spesa. Le Regioni Lombardia e Piemonte comparteciperanno economicamente per un ammontare complessivo di oltre 370.000 euro.

I prodotti dal nuovo impianto prototipi Aquivion® si integrano perfettamente in una filiera dell’idrogeno sostenibile, rinnovabile e carbon free. La filiera di produzione ed utilizzo dell’idrogeno verde si caratterizza, infatti, per un duplice impatto zero. A monte, usando energie rinnovabili per stoccare energia nelle batterie a flusso e generare idrogeno a partire dall’acqua negli elettrolizzatori e, a valle, con l’emissione in atmosfera di semplice vapore acqueo a seguito della produzione di energia nelle fuel cells.

I materiali prodotti a Spinetta Marengo svolgono, quindi, un ruolo chiave nello sviluppo della mobilità sostenibile e, in particolare, per il settore automotive.

“Grazie a questo importante accordo con il Ministero e alla sensibilità di Lombardia e Piemonte, Solvay potrà dare ulteriore impulso allo sviluppo di Aquivion®, che rappresenta uno dei progetti più innovativi in Europa nell’ambito della filiera dell’idrogeno, interamente sviluppato in Italia, confermando la centralità del nostro Paese in questo campo”, ha commentato Marco Martinelli, Country Manager di Solvay in Italia.

Per ulteriori informazioni: www.solvay.com