Il prossimo fine settimana, la Pro Loco organizza una tre giorni dal titolo “Serate in Riviera”. La prima serata, quella di venerdì 8 settembre, è stata pensata e organizzata interamente dai giovani della ProCocco: dalle 22, in piazza Melchiorre Giordano, si svolgerà “Riviera Music Festival”, serata discoteca con ospite Pekka Dj. Ingresso gratuito, consumazione facoltativa.

Sabato 9 settembre alle 20, in via Roma, è la volta di Cocco…Food Wine & Music: in collaborazione con i ristoranti locali (in particolare la Cantina del Ponte, il Cannon d’Oro e la ProCocco) e il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato. Ingresso gratuito, consumazione facoltativa.

Domenica 10 settembre nel Cortile del Collegio Tutti a Cena “Qui…né”: una cena in ricordo di due insostituibili pilastri della ProCocco, Giuseppe “Peppone” Lenza e Gerarda “Dina” Grassitelli, con sottofondo musicale. Prenotazione obbligatoria (0141-600076).

FIERA MEDIEVALE

Tra sabato 16 (dalle 18) e domenica 17 settembre (dalle 10) si svolge la due giorni in cui i borghi del paese allestiscono bancarelle con scene di vita dell’epoca animate. Nelle taverne allestite per l’occasione si possono gustare piatti tipici eseguiti secondo antiche ricette medievali, serviti con il vino locale.

PALIO DEGLI ASINI

Dopo alcuni anni di assenza, torna la tradizionale manifestazione, alla sua 54esima edizione.

Domenica 10 settembre si terrà alle 10 la Messa solenne per la benedizione dei due nuovi drappi del Palio 2023.

Sabato 23 settembre, aspettando il Palio, si svolge la Cena Medievale. Domenica 24 tocca al Palio, manifestazione basata sui reali avvenimenti storici del borgo tra il 1200 e il 1400, con personaggi rigorosamente in costume d’epoca. Dopo la sfilata storica tra le vie del centro, al pomeriggio, a partire dalle 16.30 prende il via la corsa degli asini.

Info

[email protected]

Telefono: 0141-600076