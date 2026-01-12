‘Paese di Babbo Natale’ in piazza Libertà, 87 posti auto in meno: esperimento riuscito?

Per più di un mese, durante le feste natalizie, in piazza Libertà c’erano 87 posti auto in meno, occupati dal ‘Paese di Babbo Natale’, con ruota panoramica, giostre varie, bancarelle e casette commerciali. Una nuova idea che ha coinvolto la cittadinanza. Ma… ha funzionato?

Presto per dirlo, i resoconti ci saranno per fine gennaio. Di sicuro c’erano 87 posti in meno disponibili in piazza, cosa che in un periodo di maggiore flusso di veicoli in centro poteva essere penalizzante. Ma le navette dalle piazze del Quartiere Orti potrebbero avere compensato la mancanza di parcheggi, mentre se davvero i villaggio abbia funzionato, lo diranno i risultati dei giostrai, tra botteghino e invito del Comune, e dei commercianti, che dovranno fare i conti delle loro attività.

Solo allora, chi di dovere, capirà se la cosa ha funzionato o no e se sarà il caso di riproporla fra 1 anno, in aggiunta all’Area Pedonale Urbana, a risolvere (o ad aumentare) i problemi del traffico.