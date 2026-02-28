Aggredirono uno youtuber e guardie giurate alla metro di Roma, 4 arresti

IN EVIDENZA

ROMA (ITALPRESS) – Avevano trasformato una ripresa video in un pestaggio in diretta, colpendo con calci e pugni un noto youtuber e aggredendo due guardie particolari giurate intervenute per fermarli. La Polizia di Stato ha chiuso il cerchio sull’episodio, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro cittadini romeni, colpiti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma. Il provvedimento, che accoglie le accuse raccolte dai PM della Procura della Repubblica capitolina – Dipartimento criminalità diffusa e grave, scaturisce dall’attività investigativa avviata dopo i fatti avvenuti lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metropolitana Linea A “Ottaviano”.

(Fonte video: Polizia di Stato)

