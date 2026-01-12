Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Comune di Alessandria: da domani, martedì 13 gennaio, parte l'Area Pedonale Urbana

L’Amministrazione Comunale rende noto che, da domani, martedì 13 gennaio, partirà la delimitazione definitiva dell’Area Pedonale Urbana (A.P.U.) nel Centro Storico cittadino, in attuazione al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).
Si ricorda che l’Area Pedonale Urbana, attiva 24 ore su 24, interesserà corso Roma, piazzetta della Lega e le vie ad esse afferenti e gli accessi saranno regolamentati tramite 9 varchi elettronici dotati di telecamere, opportunamente segnalati.

Tutte le informazioni relative ai permessi e ai soggetti autorizzati all’accesso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Alessandria al seguente link: https://www.comune.alessandria.it/servizi/area-pedonale-urbana-apu.
Gli aventi diritto che non avessero ancora presentato domanda di autorizzazione possono procedere ad inoltrare la propria richiesta tramite il portale sopraindicato. Le targhe accettate vengono inserite quotidianamente nella ‘white list’ dei varchi elettronici, per cui non è necessario esporre alcun tagliando sul veicolo.

