Giro d’Italia 2026: presentato il percorso in città della 13^ tappa Alessandria-Verbania del 22 maggio

La città di Alessandria ospiterà, venerdì 22 maggio, la partenza della 13ª tappa della corsa rosa, che giovedì 21 arriverà a Novi Ligure. L’evento rappresenta un grande momento di visibilità nazionale ed internazionale per la città ed un momento di coinvolgimento per l’intera comunità cittadina.

Gli operatori economici e i soggetti interessati a questa occasione unica, possono presentare la richiesta di sponsorizzazione, che sarà vagliata dal Comitato di Tappa secondo gli indirizzi previsti da RCS e dal Giro d’Italia, al seguente indirizzo: [email protected]. La stessa casella mail è dedicata anche a coloro che vorranno fare l’esperienza di volontari in rosa.

Il Comitato di Tappa “Alessandria 2026”, ufficialmente presentato in settimana, vede il coinvolgimento di amministratori, dirigenti e funzionari comunali, rappresentanti di enti, istituzioni culturali e realtà del territorio, per coordinare l’organizzazione dell’evento sotto il profilo logistico, tecnico e promozionale.

Il percorso cittadino (mappa in foto) partirà da piazza Libertà, dove saranno allestiti il podio firma, l’area Start, il villaggio commerciale, le strutture hospitality e gli spazi organizzativi. I ciclisti raggiungeranno il Km 0 in regime di marcia controllata, lungo alcune delle principali vie e piazze alessandrine: da via Mazzini agli Spalti, da piazza Garibaldi a corso Acqui, fino a via Oviglio (SP 246), punto di partenza ufficiale della competizione. Piazza Garibaldi e viale della Repubblica ospiteranno invece l’Hub Logistico, con le aree riservate ai parcheggi delle squadre, degli invitati, della stampa, dei VIP e degli sponsor, oltre agli spazi destinati alla Carovana pubblicitaria e ai mezzi di servizio.

In concomitanza con il passaggio della corsa rosa, la città promuoverà un calendario diffuso di iniziative con eventi dedicati allo sport, alla cultura, alla mobilità sostenibile, a quella dedicata alle persone con disabilità, al commercio e alla valorizzazione del territorio.