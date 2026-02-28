Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Giro d’Italia 2026: presentato il percorso in città della 13^ tappa Alessandria-Verbania del 22 maggio

DiRaimondo Bovone

Feb 28, 2026
Il percorso cittadino del 22 maggio che porterà alla partenza ufficiale da via Oviglio

La città di Alessandria ospiterà, venerdì 22 maggio, la partenza della 13ª tappa della corsa rosa, che giovedì 21 arriverà a Novi Ligure. L’evento rappresenta un grande momento di visibilità nazionale ed internazionale per la città ed un momento di coinvolgimento per l’intera comunità cittadina.
Gli operatori economici e i soggetti interessati a questa occasione unica, possono presentare la richiesta di sponsorizzazione, che sarà vagliata dal Comitato di Tappa secondo gli indirizzi previsti da RCS e dal Giro d’Italia, al seguente indirizzo:  [email protected]. La stessa casella mail è dedicata anche a coloro che vorranno fare l’esperienza di volontari in rosa.

Il Comitato di Tappa “Alessandria 2026”, ufficialmente presentato in settimana, vede il coinvolgimento di amministratori, dirigenti e funzionari comunali, rappresentanti di enti, istituzioni culturali e realtà del territorio, per coordinare l’organizzazione dell’evento sotto il profilo logistico, tecnico e promozionale.

Il percorso cittadino (mappa in foto) partirà da piazza Libertà, dove saranno allestiti il podio firma, l’area Start, il villaggio commerciale, le strutture hospitality e gli spazi organizzativi. I ciclisti raggiungeranno il Km 0 in regime di marcia controllata, lungo alcune delle principali vie e piazze alessandrine: da via Mazzini agli Spalti, da piazza Garibaldi a corso Acqui, fino a via Oviglio (SP 246), punto di partenza ufficiale della competizione. Piazza Garibaldi e viale della Repubblica ospiteranno invece l’Hub Logistico, con le aree riservate ai parcheggi delle squadre, degli invitati, della stampa, dei VIP e degli sponsor, oltre agli spazi destinati alla Carovana pubblicitaria e ai mezzi di servizio.

In concomitanza con il passaggio della corsa rosa, la città promuoverà un calendario diffuso di iniziative con eventi dedicati allo sport, alla cultura, alla mobilità sostenibile, a quella dedicata alle persone con disabilità, al commercio e alla valorizzazione del territorio.

