Attualità IN EVIDENZA Video

Meloni: “Gioia per liberazione di Trentini e Burlò, al lavoro col Venezuela”

Di

Gen 12, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa, è una notizia che ci riempie di gioia”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio sulla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. “Continueremo a lavorare senza sosta affinché la costruttiva collaborazione instaurata con le autorità di Caracas possa produrre ulteriori sviluppi positivi. E allo stesso modo l’Italia non si stancherà mai di sostenere il legittimo desiderio del popolo venezuelano di libertà, pace e democrazia”.ads/mca1

(Fonte video: Profilo X Giorgia Meloni)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Welfare, il ministro Foti: “Il Governo Meloni sostiene le famiglie italiane con misure concrete”

Gen 12, 2026
Cronaca IN EVIDENZA Video

Crans-Montana, Bertolaso: “Al Niguarda 7 in rianimazione, 5 in centro ustioni”

Gen 12, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Tajani: “Ancora 42 italiani detenuti in Venezuela, bisogna rafforzare le relazioni”

Gen 12, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Welfare, il ministro Foti: “Il Governo Meloni sostiene le famiglie italiane con misure concrete”

Gen 12, 2026
Cronaca IN EVIDENZA Video

Crans-Montana, Bertolaso: “Al Niguarda 7 in rianimazione, 5 in centro ustioni”

Gen 12, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Tajani: “Ancora 42 italiani detenuti in Venezuela, bisogna rafforzare le relazioni”

Gen 12, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

L’ambasciatore Massolo: “La liberazione di Trentini è un successo”

Gen 12, 2026