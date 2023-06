‘Terranostra Alessandria’: Stefania Grandinetti rieletta presidente degli agriturismi

Stefania Grandinetti, imprenditrice agricola di Ponzone, titolare dell’agriturismo Cascina “Le Piagge”, fattoria didattica di Campagna Amica, è stata confermata alla guida di Terranostra Alessandria, associazione che riunisce gli agriturismi di Coldiretti.

L’incontro si è svolto in uno degli angoli più suggestivi del Monferrato, al Castello di Razzano, conosciuto e apprezzato relais agrituristico alla presenza degli assessori regionali Poggio e Protopapa (foto).

Stefania Grandinetti, figura nota al grande pubblico, presente nelle trasmissioni Rai “I Fatti Vostri” e “Geo” con rubriche di cucina molto seguite e apprezzate, dove propone ricette del territorio facili, antispreco e “impatto zero”, rimarrà in carica per altri 5 anni. Vicepresidente è stata designata Laura Ciceri, titolare dell’azienda agricola “Cascina Trapella” in frazione Roncaglia di Casale Monferrato.

Le parole

Così la neo-presidente di Terranostra: “La mia idea di agriturismo ha, da sempre, canoni che spingono le potenzialità dell’azienda agricola tradizionale verso una struttura attrezzata, per soddisfare il desiderio di evasione e di vita sana. Un’azienda con molte funzioni e l’obiettivo di divulgare la cultura del “km.0”. Fondamentale la figura del cuoco contadino, cresciuta tantissimo, destinata ad essere sempre più qualificata e a diventare ambasciatrice delle produzioni agricole di qualità del territorio provinciale”.