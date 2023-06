Da venerdì 2 a domenica 4 giugno ad Alessandria saranno aperti ai visitatori le Sale d’Arte di Via Machiavelli 13 (ore 15-19) e il Teatro delle Scienze di Via 1821 , n. 11 (ore 15-19).

Sale d’Arte

Ingresso gratuito per i 3 giorni del weekend lo splendido ciclo di affreschi ispirati alle storie di Artù (collezione permanente). In origine le 15 scene del ciclo decoravano le pareti della grande sala di rappresentanza della Torre Pio V di Frugarolo (AL), divenuta residenza signorile di Andreino Trotti. Quando furono ritrovate (1971), con la torre ridotta a rudere, la bellezza degli affreschi fece scattare una mobilitazione che consentì di ‘strapparli’ e di presentarli al pubblico dopo un lungo lavoro di restauro.

Gli addetti al museo effettueranno per i 3 giorni, visite guidate.

Nelle altre sale dedicate alle esposizioni temporanee è in allestimento la mostra RITORNI A BEIRUT_BACK TO BEIRUT di Gabriele Basilico, fotografo di fama internazionale, esposizione proposta per la prima volta in Italia, che aprirà al pubblico il 16 giugno.

Teatro delle Scienze

Domenica 4 giugno saranno accolti i piccoli visitatori con un laboratorio a loro dedicato: “Le quattro stagioni – Semina e Raccogli”.

Dalle ore 16 gli addetti del museo condurranno i bambini nei passaggi dalla semina al raccolto durante le 4 stagioni, con un percorso personalizzato fatto di ritagli di materiale e incollature di diversi elementi. Al termine sarà consegnato ai partecipanti un particolare omaggio, affinché ognuno possa raccogliere quanto ha seminato.

Info

Ingresso gratis per i bimbi fino a 11 anni, 3 € gli adulti, con visite guidate.

Partecipare al laboratorio, con materiale fornito dal museo, costa 2 €. www.asmcostruireinsieme.it