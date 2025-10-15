Attualità Alessandrina Eventi Viaggiando

Sicurezza stradale: ACI Alessandria e Autoscuola 3A di Ovada per i ragazzi del ‘Barletti’

Raimondo Bovone

Una giornata interamente dedicata alla sicurezza stradale ha coinvolto gli studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto Barletti di Ovada, grazie all’iniziativa promossa dall’Automobile Club Alessandria in collaborazione con l’Autoscuola 3A di Ovada, parte del network Ready2Go.
Nel piazzale appositamente allestito per l’occasione, i ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza formativa unica, prendendo consapevolezza dei rischi legati alla circolazione stradale, in particolare in condizioni meteorologiche avverse. Gli esercizi pratici hanno compreso slalom tra birilli, prove di frenata con e senza ABS ed evitamento di ostacoli su fondo bagnato, consentendo ai partecipanti di sperimentare in sicurezza le difficoltà reali della guida.

Grande curiosità ha suscitato anche il simulatore di guida con visore VR, che ha permesso ai ragazzi di comprendere in modo immersivo i rischi di comportamenti errati al volante. Accanto alle prove pratiche, gli istruttori hanno proposto “pillole di sicurezza” su temi fondamentali ma spesso trascurati, come il rispetto dei pedoni, gli angoli morti, l’uso delle cinture di sicurezza e la distrazione alla guida.
Un altro momento molto apprezzato è stato quello dedicato al percorso Alcovista, che simula lo stato di ebbrezza e consente di percepire in prima persona quanto anche le azioni più semplici diventino difficoltose sotto l’effetto dell’alcol. La risposta dei ragazzi è stata entusiasta: l’esperienza diretta ha permesso loro di toccare con mano i pericoli della strada, stimolando riflessioni e consapevolezza,
elementi fondamentali per formare i futuri guidatori responsabili.

