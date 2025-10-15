Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

A Palatium Vetus la cerimonia del premio giornalistico ‘Franco Marchiaro’

Ott 15, 2025
La premiazione di Giovanna Botteri come 'Testimone del tempo'

Il broletto di Palatium Vetus ha accolto un folto pubblico per la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio giornalistico nazionale Franco Marchiaro, 11^ edizione, nato dal lascito del noto giornalista alessandrino al dottor Antonio Maconi e destinato all’iniziativa.

Tutti i premiati del 2025

I PREMIATI – Il riconoscimento “Testimone dell’informazione”, istituito lo scorso anno, è stato assegnato a Giovanna Botteri (ex-RAI) per il suo lungo impegno di corrispondente da USA, Cina e Francia. Il premio, consistente in una clessidra in vetro di Murano della linea Venini, è stato realizzato e offerto dalla ditta Damiani di Valenza e l’azienda Borsalino, per il 3° anno consecutivo, ha donato un cappello sia al Testimone dell’informazione che ai 7 vincitori del premio: Alberto Marello (già direttore de Il Piccolo), Francesco Lopena (Radiogold), Helmut Failoni (Corriere della sera), Adelia Pantano (La Stampa), Graziano Cetara e Tommaso Fregatti (Secolo XIX), Piera Genta (Corriere della sera) e Francesca Nacini (Rai).

Da dx Alberto Marello (2°) e Francesco Lopena (3°) con il sindaco Abonante, il presidente
Camera di Commercio Coscia e la giurata Minetti

CREDITI – Il Premio Franco Marchiaro, inserito nella Settimana della Cultura delle Fondazioni di origine bancaria, si avvale del contributo di: Ordine nazionale dei Giornalisti, Ascom AL, ANCE AL, Confindustria AL, Unione Artigiani e Rotary Club AL, oltre all’assegnazione della Medaglia del Presidente della Repubblica e la collaborazione di Borsalino e Casa Damiani.

Adelia Pantano fra il giurato Bottino e il presidente della provincia Benzi

