‘Alessandria Barocca’, concerto finale a San Sebastiano Curone sabato 18 ottobre

Nel cuore dell’autunno piemontese, la musica si fa memoria, racconto, emozione condivisa. Il Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, giunto alla 16^ edizione, torna a San Sebastiano Curone con l’ultimo degli appuntamenti del cartellone 2025. Il concerto-spettacolo “Amate immortali–Le indimenticabili storie d’amore dei compositori” andrà in scena sabato 18 ottobre, alle ore 21, presso la Sala S.M.S. della cittadina valcuronese. INGRESSO LIBERO.

Matteo Costa, Marco Panzanaro e Alice Fumero

Una serata in cui la musica non sarà solo protagonista, ma anche chiave di lettura delle più intime vicende umane: amori travolgenti, relazioni spezzate, ispirazioni sublimi. Il pianista Matteo Costa, interprete raffinato e profondo, attraverserà l’universo sentimentale di 5 giganti del repertorio romantico ed impressionista – Beethoven, Chopin, Schumann, Tchaikovsky e Debussy – restituendone non solo la grandezza compositiva, ma anche l’irrequietezza affettiva e l’inquietudine interiore.

Ad accompagnare il percorso musicale sarà la voce della musicologa Alice Fumero, autrice del testo narrativo che intreccia rigore storico e delicatezza evocativa. A completare la scena, l’attore Marco Panzanaro, che darà corpo e intensità alle letture, trasformando lettere, memorie e frammenti biografici in vera e propria drammaturgia d’anima.

CREDITI – L’evento è sostenuto da istituzioni pubbliche e realtà private: Comune e Pro Loco di Montacuto, Fondazioni CRAL e CRT, Comune di Alessandria, Diocesi di Tortona, sponsor locali, Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comuni di Oviglio, Ponzano Monferrato, Montacuto, San Sebastiano Curone, Diocesi di Alessandria e Casale Monferrato.