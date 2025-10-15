‘Alessandria Barocca’, concerto finale a San Sebastiano Curone sabato 18 ottobre

Nel cuore dell’autunno piemontese, la musica si fa memoria, racconto, emozione condivisa. Il Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, giunto alla 16^ edizione, torna a San Sebastiano Curone con l’ultimo degli appuntamenti del cartellone 2025. Il concerto-spettacolo “Amate immortali–Le indimenticabili storie d’amore dei compositori” andrà in scena sabato 18 ottobre, alle ore 21, presso la Sala S.M.S. della cittadina valcuronese. INGRESSO LIBERO.
Una serata in cui la musica non sarà solo protagonista, ma anche chiave di lettura delle più intime vicende umane: amori travolgenti, relazioni spezzate, ispirazioni sublimi. Il pianista Matteo Costa, interprete raffinato e profondo, attraverserà l’universo sentimentale di 5 giganti del repertorio romantico ed impressionista – Beethoven, Chopin, Schumann, Tchaikovsky e Debussy – restituendone non solo la grandezza compositiva, ma anche l’irrequietezza affettiva e l’inquietudine interiore.
Ad accompagnare il percorso musicale sarà la voce della musicologa Alice Fumero, autrice del testo narrativo che intreccia rigore storico e delicatezza evocativa. A completare la scena, l’attore Marco Panzanaro, che darà corpo e intensità alle letture, trasformando lettere, memorie e frammenti biografici in vera e propria drammaturgia d’anima.
CREDITI – L’evento è sostenuto da istituzioni pubbliche e realtà private: Comune e Pro Loco di Montacuto, Fondazioni CRAL e CRT, Comune di Alessandria, Diocesi di Tortona, sponsor locali, Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comuni di Oviglio, Ponzano Monferrato, Montacuto, San Sebastiano Curone, Diocesi di Alessandria e Casale Monferrato.