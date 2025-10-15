Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

‘Alessandria Barocca’, concerto finale a San Sebastiano Curone sabato 18 ottobre

DiRaimondo Bovone

Ott 15, 2025 , , , ,

Nel cuore dell’autunno piemontese, la musica si fa memoria, racconto, emozione condivisa. Il Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, giunto alla 16^ edizione, torna a San Sebastiano Curone con l’ultimo degli appuntamenti del cartellone 2025. Il concerto-spettacolo “Amate immortali–Le indimenticabili storie d’amore dei compositori” andrà in scena sabato 18 ottobre, alle ore 21, presso la Sala S.M.S. della cittadina valcuronese. INGRESSO LIBERO.

Matteo Costa, Marco Panzanaro e Alice Fumero

Una serata in cui la musica non sarà solo protagonista, ma anche chiave di lettura delle più intime vicende umane: amori travolgenti, relazioni spezzate, ispirazioni sublimi. Il pianista Matteo Costa, interprete raffinato e profondo, attraverserà l’universo sentimentale di 5 giganti del repertorio romantico ed impressionista – Beethoven, Chopin, Schumann, Tchaikovsky e Debussy – restituendone non solo la grandezza compositiva, ma anche l’irrequietezza affettiva e l’inquietudine interiore.
Ad accompagnare il percorso musicale sarà la voce della musicologa Alice Fumero, autrice del testo narrativo che intreccia rigore storico e delicatezza evocativa. A completare la scena, l’attore Marco Panzanaro, che darà corpo e intensità alle letture, trasformando lettere, memorie e frammenti biografici in vera e propria drammaturgia d’anima.

CREDITI – L’evento è sostenuto da istituzioni pubbliche e realtà private: Comune e Pro Loco di Montacuto, Fondazioni CRAL e CRT, Comune di Alessandria, Diocesi di Tortona, sponsor locali, Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comuni di Oviglio, Ponzano Monferrato, Montacuto, San Sebastiano Curone, Diocesi di Alessandria e Casale Monferrato.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Netanyahu: “Hamas si disarmi, o si scatenerà l’inferno”

Ott 15, 2025
Attualità Alessandrina Eventi Viaggiando

Sicurezza stradale: ACI Alessandria e Autoscuola 3A di Ovada per i ragazzi del ‘Barletti’

Ott 15, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

A Palatium Vetus la cerimonia del premio giornalistico ‘Franco Marchiaro’

Ott 15, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

‘Alessandria Barocca’, concerto finale a San Sebastiano Curone sabato 18 ottobre

Ott 15, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Bologna: arrestati 8 affiliati alla ‘ndrangheta, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro

Ott 15, 2025
Attualità Cronaca

Milano: donna 29enne uccisa dall’ex compagno che tenta il suicidio

Ott 15, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Netanyahu: “Hamas si disarmi, o si scatenerà l’inferno”

Ott 15, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x