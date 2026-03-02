Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Alessandria, corso Roma: lavori di manutenzione straordinaria da lunedì 2 marzo, per 1 mese

DiRaimondo Bovone

Mar 2, 2026 , , , , , , ,

Il Comune di Alessandria informa la cittadinanza e le attività commerciali interessate che, a partire da lunedì 2 marzo, e per circa un mese, sarà avviato un intervento di manutenzione straordinaria nel Centro Storico per il ripristino della pavimentazione di corso Roma e piazzetta della Lega.
L’intervento si rende necessario a causa delle condizioni ammalorate del lastricato, deterioratosi nel tempo anche per effetto dell’intenso traffico veicolare che in passato interessava l’area. La recente pedonalizzazione della zona consente ora di programmare ed eseguire i lavori in modo efficace e duraturo.

Gli interventi di manutenzione, sostituzione e riparazione delle lastre rotte o abbassate partiranno da piazzetta della Lega e proseguiranno verso piazza Garibaldi. Secondo quanto stabilito con gli uffici tecnici, i lavori possono coesistere con i pedoni e gli automezzi in possesso del permesso APU, fatta eccezione per l’incrocio tra corso Roma e via Piacenza nella settimana dal 2 al 7 marzo.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

