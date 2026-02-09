Comune di Alessandria: 48 posti disponibili per il Servizio Civile Universale 2026-2027

La Città di Alessandria ha ottenuto l’approvazione e il finanziamento di tutti i progetti di Servizio Civile Universale presentati per l’anno 2026/2027, superando positivamente la selezione nazionale.

Il bando di selezione per i giovani che vorranno candidarsi è previsto tra fine febbraio e inizio marzo. UFFICIO SERVIZIO CIVILE – CITTÀ DI ALESSANDRIA – Palazzo Cuttica – Via Gagliaudo n. 2 (interno cortile Conservatorio) – 15121 Alessandria

Saranno 48 i posti destinati ad altrettanti volontari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, di cui 13 riservati a giovani con ISEE inferiore a 15.000 euro. Il valore complessivo dell’intervento ammonta a circa 350.000 euro, con una significativa ricaduta sul territorio. Infatti i selezionati potranno svolgere progetti presso la Biblioteca Comunale “Francesca Calvo”, l’ISRAL e il Museo Etnografico, nei centri gioco – Ludoteca, “Remix”, “Il Bianconiglio” – e nei nidi comunali, in affiancamento delle attività pedagogiche, con una particolare attenzione ai bambini e un concreto supporto alle famiglie. Inoltre, all’interno degli Uffici Servizio Civile e Politiche Giovanili, presso l’URP, al Giardino Botanico “Dina Bellotti”, presso il CISSACA e il centro di formazione FORAL.

LE PAROLE – Così il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante: “Grazie ad un lavoro di squadra attento e sinergico, sono stati approvati tutti e 7 i progetti presentati, ben posizionati nella graduatoria nazionale. Sono stati individuati i settori che favoriscono un’opportunità di crescita per i giovani volontari, garantendo nello stesso tempo un supporto al miglioramento dei servizi comunali offerti alla cittadinanza”.

