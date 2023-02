Terremoto Turchia: 44 volontari della Protezione Civile regionale partiti con l’ospedale da campo

Si sono imbarcati ieri sera sulla nave San Marco della Marina Militare, partita dal porto di Brindisi. Sono i primi volontari del comparto dell’Alessandrino, che affiancheranno il Dipartimento di Protezione civile nazionale nel montaggio dell’ospedale da campo Emt2 per l’emergenza terremoto in Turchia e Siria.

La missione sarà coordinata da Andrea Morchio, che ha ordinato la trasferta e guiderà la squadra: “Scenderò in campo a fianco dei volontari piemontesi e del personale sanitario fino a quando ci sarà bisogno”.

I volontari del Coordinamento piemontese di Protezione civile si occuperanno della logistica per il trasporto e il montaggio dei 12 moduli prefabbricati che diventeranno l’ospedale da campo dell’emergenza: “In tutto sono 44 volontari e 21 mezzi – ha spiegato il presidente della P.C. piemontese Marco Fassero – con piccoli escavatori e macchine movimento terra per aiutare nell’allestimento del campo. I volontari sono elettricisti, idraulici, traduttori e personale formato alle azioni di emergenza da campo per il 118″.

“Il Piemonte è in prima linea nell’emergenza- ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile del Piemonte Marco Gabusi – come già in Mozambico nel 2019 e in altre crisi internazionali si è dato disponibile a intervenire immediatamente”.