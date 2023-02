Grande sfida alla capolista: la Juventus Next Gen non ha mai perso contro la Pro Sesto

In campo sabato 11 febbraio alle 14.30 allo stadio ‘Breda’.

I precedenti e le statistiche contano fino ad un certo punto, ma bisogna sempre tenerne conto. Pro Sesto e Juventus Next Gen sono 2 squadre in forma, reduci entrambe da 3 vittorie di fila, i lombardi addirittura senza prendere gol. Però nei 6 precedenti (leggere sotto) i bianconeri non hanno mai perso contro i biancocelesti e, di più ancora, hanno sempre vinto con l’arbitro designato, che però non ha mai ‘fischiato’ i sestini. Insomma, ce n’è d’avanzo per gli amanti della cabala. Sarà spettacolo.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – E’ al 10° posto con 37 punti (10 vinte, 7 pari, 9 perse, gol 33-31), a pari punti col Novara ma dietro per differenza reti. Viene da 3 vittorie di fila e fuori casa ha fatto 10 punti in 12 gare . L’ultimo modulo utilizzato da Massimo Brambilla (49) è il 3-5-2 . Miglior marcatore Pecorino (6).

I PRECEDENTI

Sono 6, con la Juve imbattuta : 4 vittorie e 2 pareggi, gol 11-5.

al ‘Moccagatta’ vinse la Juve B (De Respinis, Di Pardo, Correia), al ritorno finì (Caverzasi, Cerri). ’21-’22 – in Coppa i bianconeri vinsero al ‘Breda’ dopo i supplementari, rimontando da 0-2: finì 3-2 (Grandi, Marchesi, Sersanti, Cudrig, Miretti); in campionato ad Alessandria finì 1-1 (32′ Capogna, 91′ Da Graca), a Sesto nel ritorno successo torinese 1-0 (89′ De Winter) dopo l’espulsione di Sersanti.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Claudio Petrella (VT)

Assistenti: Andrea Pasqualetto (Aprilia) – Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto)

4° ufficiale: Federico Cosseddu (NU)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 3: JU23-Albissola 1-0 (9 mar ’19), JU23-Renate 3-0 (20 ott ’19), Pergolettese-JU23 1-3 (2 dic ’20). Il sig. Petrella è al 5° anno in C e non ha mai diretto la Pro Sesto. Con lui bianconeri sempre vincenti.