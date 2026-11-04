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Stellini (Cial) “Riciclo del packaging al 70%, dieci punti sopra gli obiettivi 2030”

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Nov 4, 2026


RIMINI (ITALPRESS) – “Ecomondo è l’appuntamento più importante dell’anno per quanto riguarda l’economia circolare. Noi siamo presenti, come sempre, con il nostro stand all’interno dello spazio Conai, e in questi giorni naturalmente incontriamo tantissimi interlocutori di tutto il territorio nazionale, operatori, comuni, per condividere e concordare gli sviluppi di un sistema di raccolta del packaging in alluminio che ormai in Italia è ben consolidato e ha prodotto risultati particolarmente interessanti”. Lo ha detto Stefano Stellini, direttore generale di Cial, a Ecomondo, a Rimini, dove il Consorzio è presente con il proprio stand all’interno dello spazio Conai.
mrc/azn

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