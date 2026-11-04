Manovra, Fontana “Risorse su sanità insufficienti. Chiediamo di rinegoziare”

MILANO (ITALPRESS) – In manovra “le risorse sulla sanità sono ahimè insufficienti e quindi abbiamo chiesto di ricominciare una negoziazione perché non possiamo permetterci di non poter rispettare i Lea, quindi è chiaro che dovremmo riparlarne”.Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia.“La richiesta è di un incontro per cercare di rinegoziare le cifre che riteniamo che manchino”, ha sottolineato.

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