Maker Faire Rome, al Gazometro l’innovazione incontra i talenti under 35





ROMA (ITALPRESS) – Ricerca, creatività e nuove tecnologie si incontrano al Gazometro Ostiense per la quattordicesima edizione di Maker Faire Rome – The European Edition. La manifestazione riunisce imprese, ricercatori e investitori per condividere idee e progetti, esplorando le nuove frontiere dell’innovazione e le loro applicazioni nella vita quotidiana. Eni, Main Partner per il tredicesimo anno consecutivo, celebra i cento anni dalla nascita di Agip con “Pioneers to Makers”: un percorso tra installazioni digitali, giochi interattivi e proiezioni immersive che collega memoria industriale e futuro dell’energia.

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