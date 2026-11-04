Usa 2026, Zingaretti “Molto più di una sconfitta per la destra”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Questa è una sconfitta ovviamente per i repubblicani in America, ma racconta che il nazionalismo, la cultura dell’odio, del più forte, di tutto quello che stiamo conoscendo in questi anni, non sono una soluzione”. Lo ha dichiarato il capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, Nicola Zingaretti, commentando l’esito delle elezioni di midterm negli Stati Uniti.“È molto più di una sconfitta per la destra, perché conferma che la destra ha un progetto per distruggere il presente, che spesso non piace alle persone, ma non ha un progetto per costruire un futuro migliore”, ha spiegato Zingaretti.“Questo dà un grande spazio, a mio giudizio, alla sinistra europea per con coraggio riprendere la sfida di un altro nuovo progetto per il futuro”, ha concluso.

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