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Domani alle 17.30 a Palazzo Ghilini un convegno Lions su welfare, sanità e previdenza

DiRaimondo Bovone

Nov 4, 2026 , , , , , , ,

WELFARE A 360 GRADI, SANITÀ, PREVIDENZA, SOCIALE è il titolo di un interessante convegno organizzato GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE ALLE ORE 17.30, dal Lions Club Valmadonna Valle delle Grazie nella sala del Consiglio di Palazzo Ghilini, sede della Provincia di Alessandria. Un argomento di grande attualità che vedrà riuniti intorno al tavolo relatori di notevole esperienza nel settore. Aprirà i lavori il presidente della Provincia, Luigi Benzi con un indirizzo di saluto, cui seguirà l’intervento del sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante sul tema WELFARE PUBBLICO E BISOGNI DELLA COMUNITA’ LOCALE. Si succederanno Rosetta Tallone, esperta in brokeraggio assicurativo, dirigente Willis Towers Watson su WELFARE NELLE AZIENDE, MODELLI E BENESSERE, Massimo Fogliato dirigente Epaca e consulente INPS, su PREVIDENZA PUBBLICA: RAPPORTO GIOVANI – ANZIANI, Claudio Graziano, presidente del Fondo di previdenza e sanitario del Gruppo Intesa San Paolo che parlerà di PREVIDENZA INTEGRATIVA E WELFARE, Giorgio Crespi, responsabile dell’ufficio assistenza e consulenza del lavoro di ABI che tratterà CCNL SETTORE CREDITIZIO: VOLONTARIATO E AZIONE PER IL SOCIALE, Claudia Balduzzi, governatore del Distretto Lions 108 IA2, su RUOLO DEI LIONS NELLA SOCIETA’ E SUSSIDIARIETA’, concluderà Franco Zambruno, presidente del club Lions Valmadonna Valle delle Grazie, promotore del convegno che illustrerà INIZIATIVE DEL CLUB E SOLIDARIETA’ SUL TERRITORIO. L’evento è aperto alla cittadinanza.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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