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Usa 2026, Ceccardi “I Repubblicani perdono a causa della guerra in Iran”

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Nov 4, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “I repubblicani hanno perso sostanzialmente per colpa della guerra, un fattore che pesa moltissimo sull’elettorato MAGA che si aspettava una politica estera non interventista”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata della Lega, Susanna Ceccardi, commentando i risultati delle elezioni di metà mandato americane.
“L’esito di questo voto è un dato significativo e importante per la politica internazionale. I repubblicani hanno perso in collegi storici come il Kansas, dove non perdevano dal 1932, o in Texas. Negli ultimi due anni la postura di Trump è stata l’esatto opposto rispetto alle attese dell’elettorato – ha continuato -. Ora vedremo se l’approccio degli Stati Uniti nei contesti internazionali cambierà. L’Europa guarda con estrema attenzione perché questo avrà inevitabilmente ricadute dirette anche sulla politica europea e sulla diplomazia”.

xf4/sat/mca1

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